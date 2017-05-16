К 400-летию Урюпинска в городе построят новый культурно-досуговый центр
Сегодня, 10:12ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: kak-do-ma.ru
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Проектная документация нового соцобъекта в настоящий момент проходит государственную экспертизу.
В 2018 году столица российской провинции будет отмечать свое 400-летие. К юбилейной дате в Урюпинске запланировано строительство социально-досугового центра, который бы не только объединил различные кружки и секции, но и стал местом проведения культурно-массовых мероприятий.
Как сообщили в комитете строительства Волгоградской области, возведение нового объекта будет реализовано на основе готового типового проекта. Проектная документация уже разработана и проходит государственную экспертизу.
Планируется, что новый культурно-досуговый центр будет введен в строй в конце 2018 года.
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