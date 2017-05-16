К 400-летию Урюпинска в городе построят новый культурно-досуговый центр

Проектная документация нового соцобъекта в настоящий момент проходит государственную экспертизу.

В 2018 году столица российской провинции будет отмечать свое 400-летие. К юбилейной дате в Урюпинске запланировано строительство социально-досугового центра, который бы не только объединил различные кружки и секции, но и стал местом проведения культурно-массовых мероприятий.