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К 400-летию Урюпинска в городе построят новый культурно-досуговый центр
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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К 400-летию Урюпинска в городе построят новый культурно-досуговый центр
Сегодня, 10:12ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: kak-do-ma.ru
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