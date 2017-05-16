Акция «Мои документы» идут в роддом» расширяет географию

В ЦРБ Камышина специалисты МФЦ начали оформлять первые документы новорожденных малышей.

Проект «Мои документы» идут в роддом» был задуман с тем, чтобы дать возможность родителям как можно быстрее оформить свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, зарегистрировать новорожденного по месту жительства, подать заявления на получение социальных выплат, а в случае рождения второго либо последующего ребенка — подать документы на получение сертификата на материнский капитал.

Камышинская ЦРБ стала третьим медучреждением региона, охваченным проектом «Мои документы» идут в роддом». Он начал свою работу летом прошлого года в родильном доме №2 Волгограда и городской клинической больнице №3 Волжского. За это время было выдано уже более 500 пакетов документов, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.