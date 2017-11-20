Волгоградским экскурсоводам рассказали о Царицынской водокачке
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета культуры Волгоградской области, в ходе экскурсии гиды узнали об уникальных фактах из истории строительства Царицынской водокачки, восстановления водопровода после Сталинградской битвы. К примеру, по словам сотрудников музея, рабочие водоканала смогли не только спасти хлорное хозяйство от взрыва во время Второй мировой войны, но и запустить водопровод в мае 1943 года, когда Сталинград еще был в руинах.
Проект «Мастер-классы для экскурсоводов» реализуется в Волгоградской области Агентством развития туризма и социокультурных проектов с 2016 года. За это время прошло 14 мастер-классов, во время котороых местные гиды смогли повысить свой профессиональный уровень и побывать в Государственном историко-мемориальный музее-заповеднике «Сталинградская битва», мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Государственном архиве Волгоградской области, учебных заведениях, историческом центре города-героя.
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