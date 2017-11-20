Волгоградским экскурсоводам рассказали о Царицынской водокачке

В музее городского водоканала, расположенном на территории знаменитой Царицынской водокачки, прошел бесплатный мастер-класс для 23 волгоградских гидов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета культуры Волгоградской области, в ходе экскурсии гиды узнали об уникальных фактах из истории строительства Царицынской водокачки, восстановления водопровода после Сталинградской битвы. К примеру, по словам сотрудников музея, рабочие водоканала смогли не только спасти хлорное хозяйство от взрыва во время Второй мировой войны, но и запустить водопровод в мае 1943 года, когда Сталинград еще был в руинах.