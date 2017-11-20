Волгоградские юнармейцы побывали в гостях у военных железнодорожников ЮВО
Сегодня, 10:53ОбществоСтанислав ЛопатинФото: structure.mil.ru
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В минувшие выходные в Волгограде для воспитанников регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» была проведена экскурсия по территории железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО).
В гости к военным пришло около 50 школьников Волгограда и области, которые только недавно получили удостоверения юнармейцев.
По информации пресс-службы ЮВО, представители командования рассказали ребятам об истории железнодорожной воинской части, ознакомили с распорядком дня и повседневной жизнью военнослужащих.
Военные разрешили юнармейцам подержать в руках боевое оружие и показали разборку-сборку автомата АК-74 и пистолета Макарова.
А в музее части школьники узнали о развитии железнодорожных войск на фоне истории нашей страны и города Волгограда. Также ребятам здесь продемонстрировали диораму, посвященную подвигу советского народа при защите Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.
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