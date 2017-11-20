Волгоградские юнармейцы побывали в гостях у военных железнодорожников ЮВО

В минувшие выходные в Волгограде для воспитанников регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» была проведена экскурсия по территории железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО).

В гости к военным пришло около 50 школьников Волгограда и области, которые только недавно получили удостоверения юнармейцев.

По информации пресс-службы ЮВО, представители командования рассказали ребятам об истории железнодорожной воинской части, ознакомили с распорядком дня и повседневной жизнью военнослужащих.

Военные разрешили юнармейцам подержать в руках боевое оружие и показали разборку-сборку автомата АК-74 и пистолета Макарова.