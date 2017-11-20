Волгоградские колонии смогли полностью обеспечить себя на зиму овощами

Урожай овощей, выращенный в 2017 году осужденными из исправительных колоний Волгоградской области, позволил режимным учреждениям полностью обеспечить себя на зиму луком, картофелем, морковью и капустой.

Причем репчатым луком Волгоградской Управление ФСИН даже поделилось с колониями в других регионах России. В 43 учреждения уголовно-исполнительной системы его было отправлено около трех тонн.

Всего же этой осенью осужденные собрали более 1 тысячи тонн картофеля, 323 тонны белокочанной капусты, около 109 тонн свеклы, свыше 115 тонн моркови и 133 тонны репчатого лука, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.

В текущем году на сельскохозяйственных работах по выращиванию и сбору овощей было трудоустроено 216 осужденных из ИК-26 и колонии-поселения №27.

Также в учреждениях УФСИН произведено около 152 тонн консервной продукции, 144 тонны различных круп, 1769 тонн муки, более 206 тонн мясной продукции и другие продукты.