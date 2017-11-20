В закрытии волгоградской «Вахты Памяти» приняли участие 200 поисковиков

Более двухсот человек из 71 региона России приняли участие в торжественном закрытии акции «Вахта Памяти-2017» в Волгоградской области. Завершение поискового сезона в этом году было приурочено к годовщине начала контрнаступления под Сталинградом.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, за текущий год активисты «Поискового движения России» провели более 1,3 тысячи экспедиций. Поисковики получили федеральный грант на сумму свыше 9 млн рублей на организацию раскопок и захоронения советских солдат, павших во время Великой Отечественной войны; эти средства пошли на реализацию проекта «Место поиска — Сталинград», с помощью которого удалось улучшить взаимодействие между различными поисковыми отрядами.

Ещё один важный проект, «Дорога к обелиску», в этом году впервые реализуется при участии молодёжного движения «Юнармия». Его участниками за последний поисковый сезон стали шесть тысяч школьников и студентов со всей Волгоградской области. По словам Елены Цунаевой, ответственного секретаря «Поискового движения России», в Волгоград регулярно приезжают на раскопки активисты из разных регионов страны, в том числе с Урала и из Сибири.

В церемонии закрытия «Вахты Памяти-2017» приняла участие вице-губернатор Волгоградской области Зина Мержоева. Она поблагодарила поисковиков за их работу и отметила, что в движении сформировалась настоящая преемственность поколений.