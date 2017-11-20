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В закрытии волгоградской «Вахты Памяти» приняли участие 200 поисковиков
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В закрытии волгоградской «Вахты Памяти» приняли участие 200 поисковиков

Сегодня, 09:46ОбществоНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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