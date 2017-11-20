В Волгограде ожидаются туманы, мокрый снег и понижение температуры

В начале наступившей рабочей недели погода в Волгограде «побалует» нас разнообразием осадков, а также температурными перепадами.

По информации Волгоградского гидрометцентра, в Волгограде с 20 по 22 ноября по ночам и в утренние часы ожидаются туманы, а днем и вечерами осадки — от слабой мороси до дождей, переходящих в снег. В среду в регионе произойдет заметное понижение температуры.

20 и 21 ноября в Волгоградской области днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7ºС, днем +5...+10ºС.

В среду, 22 ноября, в регионе ночью и днем ожидается мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6ºС, местами до - 2ºС, днем +0...+5ºС. К вечеру понижение температуры будет еще существеннее - до -3°С.