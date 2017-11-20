В Волгограде ожидаются туманы, мокрый снег и понижение температуры
По информации Волгоградского гидрометцентра, в Волгограде с 20 по 22 ноября по ночам и в утренние часы ожидаются туманы, а днем и вечерами осадки — от слабой мороси до дождей, переходящих в снег. В среду в регионе произойдет заметное понижение температуры.
20 и 21 ноября в Волгоградской области днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7ºС, днем +5...+10ºС.
В среду, 22 ноября, в регионе ночью и днем ожидается мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6ºС, местами до - 2ºС, днем +0...+5ºС. К вечеру понижение температуры будет еще существеннее - до -3°С.
В Волгограде сегодня и завтра днем без осадков. Температура воздуха ночью +4...+6ºС, днем +8...+10ºС. В ночь на среду, 22 ноября, ожидается дождь, а днем он может перейти в снег. Столбик термометр опустится вниз - до +2..+4ºС.
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