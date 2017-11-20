В Урюпинском районе восстанавливают заброшенный с 60-х годов XX века храм
Сегодня, 15:41ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Пресс-служба Урюпинской епархии
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21 ноября, в день престольного праздника, в храме Архангела Михаила станицы Тепикинской Урюпинского района пройдет богослужение. Он был построен в 1802 году и в советские времена пришел в полный упадок.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службы Урюпинской епархии, в 1930 году храм был приспособлен под зернохранилище. Во время Великой Отечественной войны его вновь открыли, а 1962 вновь превратили в колхозный склад.
С распадом колхоза здание оказалось заброшенным. Его восстановление в 2015 году начал местный бизнесмен. Сейчас уже восстановлены полы и своды, при этом используются старинные кирпичи, которые ищут по всей округе. На окнах уже появились решетки, а на центральном входе – красивые кованые ворота, рядом обустраивается котельная под печное и газовое отопление.
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Фото: Пресс-служба Урюпинской епархии
Жители станицы надеются, что уже через несколько лет службы будут проходить в полностью восстановленном храме.
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Фото: Пресс-служба Урюпинской епархии
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