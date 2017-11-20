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В Урюпинском районе восстанавливают заброшенный с 60-х годов XX века храм
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Урюпинском районе восстанавливают заброшенный с 60-х годов XX века храм

Сегодня, 15:41ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Пресс-служба Урюпинской епархии
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