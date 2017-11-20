В «Старой Сарепте» создадут виртуальный музей истории религий
Как сообщает ИА «»НовостиВолгограда.ру со ссылкой на пресс-службу комитета культуры Волгоградской области, благодаря подписанному документу в волгоградском музее впервые в регионе будет создано виртуальное представительство петербургского музея истории религий.
Виртуальный музей будет организован в рамках реализации программы «Музей истории религии – регионам России». Основная ее цель - обеспечение доступности хранящегося в Государственном музее культурно-исторического наследия этно-конфессиональных групп России.
Планируется, что через несколько месяцев в музее-заповеднике «Старая Сарепта» появится виртуальный музей, который будет включать контент по истории мировых религий.
Сотрудничество между двумя музеями будет развиваться не только в сфере предоставления контента, но и в области реализации выставочных проектов, организации совместных образовательных и просветительских программ, сотрудничества в сфере культурного туризма и оказания консультационной помощи.
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