В «Старой Сарепте» создадут виртуальный музей истории религий

На VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходил в северной столице с 16 по 18 ноября, Волгоградская область подписала несколько соглашений. Одно из них - о сотрудничестве между Государственным музеем истории религии Санкт-Петербурга и музеем-заповедником «Старая Сарепта».

Как сообщает ИА «»НовостиВолгограда.ру со ссылкой на пресс-службу комитета культуры Волгоградской области, благодаря подписанному документу в волгоградском музее впервые в регионе будет создано виртуальное представительство петербургского музея истории религий.

Виртуальный музей будет организован в рамках реализации программы «Музей истории религии – регионам России». Основная ее цель - обеспечение доступности хранящегося в Государственном музее культурно-исторического наследия этно-конфессиональных групп России.

Планируется, что через несколько месяцев в музее-заповеднике «Старая Сарепта» появится виртуальный музей, который будет включать контент по истории мировых религий.