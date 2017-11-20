В регионе от профзаболеваний страдают кузнецы, летчики, литейщики и ветеринары

Роспотребнадзор по Волгоградской области подвел итоги состояния профессиональной заболеваемости в регионе за 9 месяцев этого года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора, за этот период зарегистрировано 46 случаев профзаболеваний. В основном речь идет о хронической форме, лишь в одном случае отмечалась острая форма заболевания.

В структуре профессиональных заболеваний преобладают болезни, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем — 64,5 %, интоксикации, вызванные воздействием химических факторов (фтор и его соединения) – 16,7 %, заболевания, связанные с воздействием физических факторов – 12,5 %. В остальных случаях причину специалисты связывают с воздействием промышленных аэрозолей и биологических факторов.

Чаще всего профзаболевания выявляются у жителей Волгограда - 78,7 %. Это объяснимо, ведь именно в областном центре сконцентрировано основное число промышленных предприятий. Чаще всего - почти в 98% случаев - профзаболевания регистрируются на предприятиях с частной формой собственности. По мнению Роспотребнадзора, это свидетельствует о том, что владельцы таких фирм не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы при организации рабочих мест.