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В регионе от профзаболеваний страдают кузнецы, летчики, литейщики и ветеринары
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В регионе от профзаболеваний страдают кузнецы, летчики, литейщики и ветеринары

Сегодня, 10:49ОбществоНаталья ЖурбинаФото: zab.ru
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