В регионе казаки повторят 100-километровый переход советской кавалерии

В минувшее воскресенье в станице Клетской начался конный переход, посвященный 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Около 60 всадников намерены преодолеть за три дня более 100 километров.

Как рассказали в пресс-службе Волгоградской областной Думы, участники патриотической акции повторят исторический маршрут, который с 19 по 24 ноября 1942 года преодолели бойцы 3-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора Иссы Плиева. Тогда кавалеристы замкнули кольцо окружения 330-тысячной немецко-фашистской группировки в междуречье Волги и Дона.

С инициативой конным переходом отдать дань памяти подвигу гвардейцев выступили казаки Второго Донского и Усть-Медведицкого казачьих округов, районных казачьих обществ «Иловлинский юрт» и «Клетский юрт», ООО «Крестьянское хозяйство Егорова».

Идею поддержали председатель областной Думы, первый заместитель войскового атамана Всевеликого войска Донского по Волгоградской области Николай Семисотов, региональные парламентарии, областная Федерация конного спорта, ГУ МВД России по Волгоградской области, а также администрации Клетского, Калачевского и Иловлинского муниципальных районов.

Фото: Пресс-служба Волгоградской областной Думы, volgoduma.ru