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В регионе казаки повторят 100-километровый переход советской кавалерии
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В регионе казаки повторят 100-километровый переход советской кавалерии

Сегодня, 15:10ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Волгоградской областной Думы/ volgoduma.ru
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