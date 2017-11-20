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В Горьковке историки и философы рассмотрят Октябрьскую революцию со всех сторон
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Горьковке историки и философы рассмотрят Октябрьскую революцию со всех сторон

Сегодня, 13:05ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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