В Горьковке историки и философы рассмотрят Октябрьскую революцию со всех сторон

22 ноября в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького состоится круглый стол «Революция! Революция? Революция…», посвященный 100-летию октябрьских событий 1917 года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на сектор социально-досуговой деятельности библиотеки им. Горького, взглянуть на историческое событие по прошествии века, оценить значение Октябрьской революции с разных точек зрения и обсудить актуальные подходы к ее трактовке историки, философы, политологи.

В круглом столе примут участие кандидат исторических наук, директор Волгоградского филиала Российского общества «Знание» Виктор Степаненко, кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС Юрий Ветютнев, кандидат политических наук, заместитель заведующего отделом специальных проектов музея-заповедника «Сталинградская битва» Павел Смолянский, кандидат философских наук, научный сотрудник Мемориально-исторического музея музея-заповедника «Сталинградская битва» Сергей Вовченко и другие.

В ходе дискуссии они обсудят темы «Революции и перевороты в истории человечества», «Великая Российская или Великая Октябрьская социалистическая революция: современное мифотворчество вокруг событий 1917 года», «Революция 1917 года и задачи модернизации России».