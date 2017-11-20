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В феврале во всех 9 классах проведут устное собеседование по русскому языку
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В феврале во всех 9 классах проведут устное собеседование по русскому языку

Сегодня, 13:01ОбществоСтанислав ЛопатинФото: edu.ru
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