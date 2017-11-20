В феврале во всех 9 классах проведут устное собеседование по русскому языку

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) готовится зимой провести массовую апробацию итогового собеседования по русскому языку в 9 классах.

Проведение устного экзамена запланировано на 14-16 февраля 2018 года. В нем примут участие все российские школы.

Результаты пока не будут влиять на допуск учащихся к ГИА-9 в текущем году. Итоговое собеседование по русскому языку в штатном режиме будет запущено только со следующего учебного года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Введение устного собеседования – это следующий закономерный шаг в эволюции системы итоговой аттестации школьников. Чтобы учесть все нюансы, его введению в штатный режим должны предшествовать апробации модели и технологий проведения собеседования, широкое обсуждение их результатов профессиональным педагогическим сообществом и общественностью», – отметил заместитель министра образования и науки РФ, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Пока же апробация технологических решений, разработанных для проведения устного собеседования, продолжается. В понедельник, 20 ноября, она будет проведена в более 460 школах в 40 регионах России. В ней примут участие более 24 тысяч школьников.

На ответы девятиклассникам будет отведено 15 минут. Оценивать их будут учителя русского языка и литературы тех же школ. Результаты станут известны участникам в течение суток, а в федеральной информационной системе они будут собраны в течение недели.