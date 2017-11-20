Годовщину контрнаступления в Волгоградской области отметили всенародно
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, глава региона положительно отозвался об уровне организации мероприятий, прошедших накануне в Калаче-на-Дону и Волгограде. По словам Андрея Бочарова, торжества оказались «по-настоящему народными»: в них приняли участие до сорока тысяч человек, при этом никаких нарушений правопорядка выявлено не было.
— Основные торжества прошли в городе воинской славы Калач-на-Дону, Пятиморске, городе-герое Волгограде. Мероприятия прошли на высоком организационном уровне, что отмечают все участники, — отметил губернатор. Андрей Бочаров также подчеркнул, что успешно провести торжества помог опыт, приобретённый во время подготовки и организации мероприятий, связанных со столетней годовщиной со дня рождения Алексея Маресьева в Камышине.
Напомним, на минувших выходных наше издание подробно освещало празднование 75-летней годовщины начала контрнаступления под Сталинградом в Калачевском районе и в Волгограде.
+7 937 708 14 50