Годовщину контрнаступления в Волгоградской области отметили всенародно

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание, на котором подвел итоги празднования 75-летней годовщины начала контрнаступления под Сталинградом.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, глава региона положительно отозвался об уровне организации мероприятий, прошедших накануне в Калаче-на-Дону и Волгограде. По словам Андрея Бочарова, торжества оказались «по-настоящему народными»: в них приняли участие до сорока тысяч человек, при этом никаких нарушений правопорядка выявлено не было.

— Основные торжества прошли в городе воинской славы Калач-на-Дону, Пятиморске, городе-герое Волгограде. Мероприятия прошли на высоком организационном уровне, что отмечают все участники, — отметил губернатор. Андрей Бочаров также подчеркнул, что успешно провести торжества помог опыт, приобретённый во время подготовки и организации мероприятий, связанных со столетней годовщиной со дня рождения Алексея Маресьева в Камышине.