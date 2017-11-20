Более тысячи полицейских обеспечили порядок в Волгограде и Калаче-на-Дону

В минувшее воскресенье в Волгоградской области мероприятия, посвященные празднованию 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, прошли без происшествий.

В общей сложности в юбилейных торжествах приняло участие свыше 38 тысяч жителей и гостей региона.

19 ноября в обеспечении охраны общественного порядка в Волгограде, в поселке Пятиморск и райцентре Калачевского района было задействовано более тысячи человек, в том числе сводный полицейский отряд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Также за безопасностью граждан следили сотрудники Росгвардии, военнослужащие, члены казачьих обществ и народных дружин.