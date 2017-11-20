75-летие начала контрнаступления под Сталинградом. Фоторепортаж

Десятки тысяч жителей и гостей волгоградского региона из разных уголков России стали участниками праздничных торжеств, посвященных 75-летию начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Центром торжеств стал Калачевский район - здесь у памятника «Соединение фронтов» в пос. Пятиморск состоялось возложение венков и цветов. Память защитников Сталинграда здесь почтили председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Андрей Бочаров, ветераны, сенаторы, депутаты Госдумы, руководители общественных организаций, молодежь.

В Калаче-на-Дону 19 ноября открылась памятная стела «Город воинской славы». Торжественным маршем по бульвару 300-летия Калача-на-Дону прошли военнослужащие частей Калачевского гарнизона, кадеты, юнармейцы. На стадионе «Водник» прошла выставка техники и образцов вооружения, состоялись показательные выступления разведывательных подразделений. В районном Доме культуры состоялись торжественное собрание и праздничный концерт. Завершился праздник масштабным гала-концертом и красочным фейерверком.

На Центральной набережной Волгограда у памятника морякам Волжской флотилии прошла культурно-патриотическая акция «Знамя Победы». Увеличенную копию знамени подняли на 50-метровую высоту.

На Набережной были развернуты интерактивные площадки: большой популярностью у волгоградцев пользовались медсанчасти и спортивных мастер-классов. Традиционно самой востребованной стала палатка с полевой кухней. Здесь всем желающим предлагали солдатскую кашу и чай. Своими выступлениями горожан радовали местные творческие коллективы.

Изюминкой вечера стал запуск архитектурно-художественной подсветки моста через Волгу. Завершилась акция фейерверком.