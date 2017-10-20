ВЦИОМ: россияне воспринимают рекламу как помеху и не доверяют ей

В пятницу всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги нового исследования, которое на этот раз было посвящено отношению граждан страны к рекламе.

Согласно результатам проведенного в октябре опроса, 70% респондентов чаще сталкиваются с рекламой по телевизору и 50% – в интернете.

По информации пресс-службы ВЦИОМ, в основном россияне воспринимают рекламу как помеху, мешающую просмотру любимой передачи. Во время рекламной паузы 41% респондентов отвлекаются на другие дела, 30% – переключают на другой канал.

Как оказалось, рекламные ролики смотрят только 14 процентов опрошенных граждан.

Причем, среди всех респондентов данного опроса лишь 3% верят рекламе, а 57% – абсолютно не доверяют. Остальные опрошенные заняли нейтральную позицию.