Волгоградцы с инвалидностью докажут, что они мастера на все руки
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета образования и науки, в соревнованиях примут участие около 70 мастеров своего дела - портных, бухгалтеров, кондитеров и т.д. Всего будет представлено 13 специальностей.
Состязания пройдут на восьми площадках, в основном - в профессиональных образовательных учреждениях Волгограда, Волжского и Калача-на-Дону. Например, в Волгоградском техникуме кадровых ресурсов пройдут конкурсы «Портной» и «Малярное дело», а в Волжском политехническом техникуме- «Сетевое и системное администрирование», «Разработка программного обеспечения (программирование)», «Администрирование баз данных» и «Сборка-разборка электронного оборудования».
В рамках «Абилимпикс» люди с ограниченными возможностями еще раз докажут, что инвалидность не является преградой для активной полноценной жизни и достижения профессиональных высот.
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