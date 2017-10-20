Волгоградцы с инвалидностью докажут, что они мастера на все руки

С 25 по 27 октября в Волгоградской области пройдет финал II регионального этапа чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Его победители отправятся в декабре этого года в Москву, чтобы на всероссийском уровне представить Волгоградскую область.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета образования и науки, в соревнованиях примут участие около 70 мастеров своего дела - портных, бухгалтеров, кондитеров и т.д. Всего будет представлено 13 специальностей.

Состязания пройдут на восьми площадках, в основном - в профессиональных образовательных учреждениях Волгограда, Волжского и Калача-на-Дону. Например, в Волгоградском техникуме кадровых ресурсов пройдут конкурсы «Портной» и «Малярное дело», а в Волжском политехническом техникуме- «Сетевое и системное администрирование», «Разработка программного обеспечения (программирование)», «Администрирование баз данных» и «Сборка-разборка электронного оборудования».