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Волгоградцы с инвалидностью докажут, что они мастера на все руки
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Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцы с инвалидностью докажут, что они мастера на все руки

Сегодня, 15:21ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgograd.ru
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