Волгоградцев вновь приглашают в поликлиники проверить свое здоровье

21 октября в Волгоградской области состоится профилактическая акция «Диспансеризация выходного дня».

С 8 до 14 часов жители областного центра без предварительной записи смогут проверить состояние своего здоровья. Диспансеризация будет проходить в поликлиниках № 12, 4, 28, 20, 1, 5, 3, в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15, сообщили в пресс-службе облздрава.

Также в этот раз к единому дню диспансеризации присоединились и медики железнодорожной больницы Волгограда - в этот день врачи больницы проведут бесплатную диагностику здоровья в ТРК «Парк-Хаус».

В программу диспансеризации входит посещение терапевта и проведение следующих видов обследования: сдача кровь на сахар или холестерин, проверка глазного дна, прохождение флюорографии, УЗИ. Если по результатам анализов выявляются хронические заболевания или подозрение на патологию, врач направляет пациента к специалистам на дальнейшее обследование и последующее лечение.

Кстати, не первый профилактический проект такого рода — последний раз массовая диспансеризация в регионе состоялась 23 сентября. Как сообщили в облздраве, по результатам проведенных единых дней диспансеризации на дообследование были направлены более двух тысяч человек.