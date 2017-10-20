Волгоградских торговцев овощами оштрафовали за гнилые помидоры на 79 тысяч

С начала текущего года Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выписало местным предприятиям торговли и общепита штрафы на общую сумму в 79 тысяч рублей за нарушения правил продажи овощей и фруктов. Покупателям предлагали продукты без этикеток и ценников, а испорченные помидоры хранили вместе со свежими.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства, инспекторы проверили более 770 проб фруктов и овощей. Продукцию анализировали на наличие опасных микроорганизмов и химических веществ. Во всех случаях результаты анализов оказались приемлемыми.

В то же время несколько торговых сетей, работающих в Волгоградской области, сбывали фрукты и овощи с явными нарушениями закона. Особенно отличилось ООО «Тамерлан»: в одном из его магазинов товар хранился в давно не знавшем ремонта помещении, что было чревато порчей продуктов. К тому же сеть продавала импортный картофель без указания страны происхождения. В магазине сети «Покупочка» гнилые помидоры хранились вместе со свежими. Нарушения правил торговли выявлены также в работе ООО «Сервис плюс» и сети «Перекрёсток».

По итогам проверок инспекторы Роспотребнадзора составили десять административных протоколов. Все ответственные за допущенные нарушения лица были оштрафованы. Восемнадцать партий некачественной плодово-овощной продукции пришлось изъять из оборота.