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Волгоградских торговцев овощами оштрафовали за гнилые помидоры на 79 тысяч
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградских торговцев овощами оштрафовали за гнилые помидоры на 79 тысяч

Сегодня, 10:46ОбществоНикита ДробныФото: gallery.world
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