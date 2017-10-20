В Волгограде стартовала проверка питания в детских садах
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии, инспектировать детские сады будут представители общественных организаций и родительских комитетов. Многие волгоградцы до сих пор критически относятся к идее аутсорсинга — они жалуются, что качество питания в результате нововведения снизилось, а риск массовых отравлений просроченными продуктами, напротив, повысился. Сформированная для осуществления проверки комиссия должна будет определить, имеют ли эти опасения под собой реальные основания.
Напомним, организацией питания в детских садах Волгограда занимаются ООО «Торговый дом СПП», ООО «Венера» и ИП Стрельников А.В. — с момента перехода на аутсорсинг именно эти три компании систематически выигрывают соответствующие аукционы. Предпринимателю Стрельникову с начала года достались контракты на сумму в 822 млн рублей, «Венере» и «СПП» — в общей сложности на 167 млн рублей. Во всех случаях на каждый аукцион подаёт заявку лишь один потенциальный поставщик, никакой конкуренции не возникает. По мнению волгоградских активистов ОНФ, в данной ситуации может иметь место картельный сговор. Сейчас подозрительные закупки анализирует УФАС.
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