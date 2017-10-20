В Волгограде стартовала проверка питания в детских садах

Сегодня в Волгограде стартовала общественная проверка питания в детских садах. Активисты и родители дошкольников проверят, чем кормят детей и повысилось ли качество еды после того, как питание в детсадах перевели на аутсорсинг в начале этого года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии, инспектировать детские сады будут представители общественных организаций и родительских комитетов. Многие волгоградцы до сих пор критически относятся к идее аутсорсинга — они жалуются, что качество питания в результате нововведения снизилось, а риск массовых отравлений просроченными продуктами, напротив, повысился. Сформированная для осуществления проверки комиссия должна будет определить, имеют ли эти опасения под собой реальные основания.