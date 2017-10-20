В пятницу в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД
Итак, согласно новому регламенту, участники ДТП будут получать только копии протоколов или постановлений об административном правонарушении. Однако их можно предъявлять в страховые компании вместо справок, которые выдавались после аварии, передает ТАСС.
С сегодняшнего дня сотрудникам Госавтоинспекции разрешено останавливать автомобили вне стационарных постов, но объясняя при этом причину. При этом устраивать засады гаишники могут только в особых случаях и в местах с повышенной аварийностью.
Все общение на дороге с сотрудником ГИБДД водитель может снимать на видеокамеру, но не мешать ему исполнять обязанности. Нельзя будет снимать инспектора только при проведении контртеррористической операции.
И еще одно важное нововведение. На месте ДТП теперь у водителя не будут изымать права. Нарушителю придется самому сдавать удостоверение в подразделение ГИБДД в течение трех дней после происшествия.
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