В пятницу в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

С 20 октября в России начал действовать новый административный регламент ГИБДД, согласно которому на месте ДТП теперь не будут изымать права, а водители не будут получать справки после аварии.

Итак, согласно новому регламенту, участники ДТП будут получать только копии протоколов или постановлений об административном правонарушении. Однако их можно предъявлять в страховые компании вместо справок, которые выдавались после аварии, передает ТАСС.

С сегодняшнего дня сотрудникам Госавтоинспекции разрешено останавливать автомобили вне стационарных постов, но объясняя при этом причину. При этом устраивать засады гаишники могут только в особых случаях и в местах с повышенной аварийностью.

Все общение на дороге с сотрудником ГИБДД водитель может снимать на видеокамеру, но не мешать ему исполнять обязанности. Нельзя будет снимать инспектора только при проведении контртеррористической операции.