Уик-энд: проверка здоровья, новая реконструкция боя и лекция «Царица снов»

Пасмурная осеняя погода — еще не повод для депрессии. 21 и 22 октября волгоградцев ожидают насыщенные выходные — главное, не лениться и заставить себя выйти из дома, чтобы поучаствовать в ярких событиях этой осени. ИА «НовостиВолгограда.ру» представляет наиболее интересные проекты нынешнего уик-энда.

Утро 21 октября лучше всего начать с посещения поликлиники в ходе традиционной профилактической акции «Диспансеризация выходного дня». С 8 до 14 часов волгоградцы без предварительной записи и совершенно бесплатно смогут проверить состояние своего здоровья. Диспансеризация будет проходить в поликлиниках № 12, 4, 28, 20, 1, 5, 3, в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15. Кроме того, в ТРК Парк Хаус проведут бесплатную диагностику здоровья медики железнодорожной больницы Волгограда. Если в эту субботу пройти диспансеризацию не получится, то это можно будет сделать 11 ноября и 9 декабря, когда в регионе вновь пройдет «Диспансеризация выходного дня».

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

После проверки здоровья самое время отправиться на военную реконструкцию, посвященную подвигу бойцов 64-й армии генерала Шумилова. Она пройдет в субботу 21 октября с 12 до 15 часов в Кировском районе на территории заброшенного военного городка (ост. «Авиагородок»). Это будет третья реконструкция в рамках проекта «Героический Сталинград», подготовленного благотворительным фондом «Сталинградская битва». За основу нынешнего действа взяты бои, которые осенью 1942 года развернулись за поселок Купоросный. Их реконструкция начнется в 14:00, а перед ней с 12 часов будут работать военно-исторические интерактивные площадки, в рамках которых можно будет познакомиться с советской и немецкой военной формой, стрелковым вооружением и военной техникой. Организаторы также обещают показательные выступления бойцов спецназа войсковой части №22220.

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Субботний вечер 21 октября можно провести в таинственной и мистической атмосфере. В 20:00 музей-заповедник «Старая Сарепта» представит новую программу, которая позволит побывать на границе двух миров. Посетителям расскажут о необъяснимых событиях, которые происходили на сарептской земле, а также проведут по старинным подвалам и покажут фрагменты старого сарептского кладбища.

Воскресный день 22 октября можно провести духовно, интеллектуально и возвышенно. Так, в 15 часов в Царицынском православном университете (3 этаж) состоится очередного заседание православного киноклуба. В этот раз к просмотру и обсуждению предлагается кинофильм «Иерей-сан. Исповедь самурая».

Фото: love-kmv.ru

В это же время, в 15:00, в Волгоградской областной библиотеке им. Горького состоится лекция «Царица снов», посвященная творчеству поэтессы Мирры Лохвицкой. О творчестве поэта расскажет профессор Волгоградского государственного социально-педагогического университета Надежда Тропкина. В лекции примут участие студенты факультета филологического образования ВГСПУ. Мероприятие проходит в рамках проекта «Женские лики поэзии Серебряного века». Мирра Лохвицкая (1869-1905) писать стихи начала еще в отрочестве, а популярность к ней пришла в 1890-х годах. Потом на долгие десятилетия поэзия Мирры Лохвицкой была забыта, но в последние годы возвращается к читательской аудитории. Исследователи усматривают в ее лирике предвестие творчества Ахматовой и Цветаевой.

Фото: vk.com/semifinalkvn_vlg_2017

Вечер воскресенья можно провести под студенческие шутки и песни - 22 октября на сцене Дома офицеров состоятся сразу два полуфинала открытой волгоградской лиги КВН сезона 2017 года. Начало первой игры состоится в 15:00, а второй — в 18:00. Зрителей ожидают выступления лучших молодежных команд города и области и развлекательный интерактив.