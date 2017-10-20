Саженцы тополя, пережившего Сталинградскую битву, высадят в районах области
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, уникальный проект по клонированию легендарного тополя стартовал четыре года тому назад. Специалисты регионального ботанического сада вырастили из генетического материала дерева саженцы. Сегодня они уже растут в скверах и парках Волгограда, Смоленска, Мурманска, Пензы, в республиках Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и других городах. и республиках. Молодые деревца, имеющие один генетический код со сталинградским тополем, уже высажены и на Аллеях России в Волгограде и в Севастополе.
В преддверии 75-летия Сталинградской Победы саженцы сталинградского тополя-героя высадят и во всех 33 муниципальных районах, а также в городских округах Волгоградской области.
Тополь на Аллее Героев является историческим и природным памятником города-героя Волгограда. На стволе дерева остались следы от военных действий. Дерево стало ярчайшим символом стойкости, воли к победе и стремления к жизни.
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