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Саженцы тополя, пережившего Сталинградскую битву, высадят в районах области
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Саженцы тополя, пережившего Сталинградскую битву, высадят в районах области

Сегодня, 15:10ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgograd.ru
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