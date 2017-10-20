Саженцы тополя, пережившего Сталинградскую битву, высадят в районах области

В преддверии 75-й годовщины Сталинградской Победы во всех 33 районах области будут высажены молодые деревца, полученные из побегов знаменитого тополя, растущего на Аллее Героев в Волгограде.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, уникальный проект по клонированию легендарного тополя стартовал четыре года тому назад. Специалисты регионального ботанического сада вырастили из генетического материала дерева саженцы. Сегодня они уже растут в скверах и парках Волгограда, Смоленска, Мурманска, Пензы, в республиках Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и других городах. и республиках. Молодые деревца, имеющие один генетический код со сталинградским тополем, уже высажены и на Аллеях России в Волгограде и в Севастополе.

В преддверии 75-летия Сталинградской Победы саженцы сталинградского тополя-героя высадят и во всех 33 муниципальных районах, а также в городских округах Волгоградской области.