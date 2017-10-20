Роспотребнадзор еще на полгода запретил торговать в розницу «Боярышником»

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова подписала постановление о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами на 180 дней.

В пятницу, 20 октября, документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительство РФ поддержало направленные Роспотребнадзором еще в начале октября предложения о продлении сроков ограничения на реализацию спиртосодержащих тоников и ароматизаторов с содержанием этилового спирта свыше 28 процентов объема готовой продукции.

В постановлении, правда, оговаривается, что запрет распространяется только на ту продукцию, которая продается ниже цены за пол-литровую бутылку водки, установленной Минфином в мае прошлого года.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 20 октября.

Напомним, розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами была приостановлена Роспотребнадзором с декабря 2016 года.

В ведомстве отмечают, что принятые меры помогли в разы снизить продажи косметических жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции. Так, если в декабре прошлого года запрещенные к реализации тоники можно было найти в каждой четвертой торговой точке, то теперь они встречаются лишь на каждом 40-ом проверенном объекте.