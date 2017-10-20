Роспотребнадзор еще на полгода запретил торговать в розницу «Боярышником»
В пятницу, 20 октября, документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Правительство РФ поддержало направленные Роспотребнадзором еще в начале октября предложения о продлении сроков ограничения на реализацию спиртосодержащих тоников и ароматизаторов с содержанием этилового спирта свыше 28 процентов объема готовой продукции.
В постановлении, правда, оговаривается, что запрет распространяется только на ту продукцию, которая продается ниже цены за пол-литровую бутылку водки, установленной Минфином в мае прошлого года.
Документ вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 20 октября.
Напомним, розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами была приостановлена Роспотребнадзором с декабря 2016 года.
В ведомстве отмечают, что принятые меры помогли в разы снизить продажи косметических жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции. Так, если в декабре прошлого года запрещенные к реализации тоники можно было найти в каждой четвертой торговой точке, то теперь они встречаются лишь на каждом 40-ом проверенном объекте.
Согласно информации пресс-службы Роспотребнадзора, впервые за 5 лет снизилось количество летальных случаев от отравления алкоголем на 25%.
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