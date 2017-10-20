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Роспотребнадзор еще на полгода запретил торговать в розницу «Боярышником»
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Роспотребнадзор еще на полгода запретил торговать в розницу «Боярышником»

Сегодня, 19:05ОбществоСтанислав ЛопатинФото: karabash-go.ru
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