Отдам в добрые руки - в Волжском пройдет выставка-раздача бездомных кошек

21 октября с 11:00 до 17:00 в выставочном зале им. Г. Черноскутова города Волжского состоится доброе и трогательное мероприятие - выставка-раздача кошек из приютов

Подобные благотворительные проекты набирают все большую популярность. Так, например, уже успешно и неоднократно проходила ярмарка животных «Дорога домой» в волгоградском Комсомольском парке. Поэтому есть надежда, что и это событие мало кого, оставит равнодушным.

Вход на выставку-раздачу котов, кошек и котят бесплатный, и здесь совершенно даром вам отдадут понравившегося пушистика, который станет вам настоящим другом.