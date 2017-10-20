Отдам в добрые руки - в Волжском пройдет выставка-раздача бездомных кошек
Сегодня, 17:30ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Animal-store.ru
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21 октября с 11:00 до 17:00 в выставочном зале им. Г. Черноскутова города Волжского состоится доброе и трогательное мероприятие - выставка-раздача кошек из приютов
Подобные благотворительные проекты набирают все большую популярность. Так, например, уже успешно и неоднократно проходила ярмарка животных «Дорога домой» в волгоградском Комсомольском парке. Поэтому есть надежда, что и это событие мало кого, оставит равнодушным.
Вход на выставку-раздачу котов, кошек и котят бесплатный, и здесь совершенно даром вам отдадут понравившегося пушистика, который станет вам настоящим другом.
Если нет возможности взять питомца домой, то можно сделать хорошее дело, пожертвовав бездомным животным сухой корм, консервы, миски, игрушки и лекарства.
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