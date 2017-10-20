На фестивале каратэ спортсмены будут бороться за мир
Сегодня, 14:15ОбществоНаталья ЖурбинаФото: kdm34.ru
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21 октября в Волгограде состоится ежегодный фестиваль «Каратэ за мир», в котором примут участие 100 юных спортсменов от 14 до 17 лет из Волгоградской и Астраханской областей.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, организатором фестиваля выступает молодежно-подростковый центр Советского района.
Участники фестиваля будут соревноваться в тактико-технической подготовке в разделе кумите и техническом уровне в разделе ката. И, конечно же, не обойдется без показательных выступлений, которые так популярны у зрителей.
Фестиваль пройдет в атриуме ТРЦ «Акварель», начало в 10 часов.
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