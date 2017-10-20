На фестивале каратэ спортсмены будут бороться за мир

21 октября в Волгограде состоится ежегодный фестиваль «Каратэ за мир», в котором примут участие 100 юных спортсменов от 14 до 17 лет из Волгоградской и Астраханской областей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, организатором фестиваля выступает молодежно-подростковый центр Советского района.

Участники фестиваля будут соревноваться в тактико-технической подготовке в разделе кумите и техническом уровне в разделе ката. И, конечно же, не обойдется без показательных выступлений, которые так популярны у зрителей.