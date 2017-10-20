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На фестивале каратэ спортсмены будут бороться за мир
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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На фестивале каратэ спортсмены будут бороться за мир

Сегодня, 14:15ОбществоНаталья ЖурбинаФото: kdm34.ru
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