Два полуфинала волгоградской лиги КВН: в два раза больше шуток и песен
Сегодня, 07:30ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/semifinalkvn_vlg_2017
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22 октября на сцене Дома офицеров состоятся сразу два полуфинала открытой волгоградской лиги КВН сезона 2017 года.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городского комитета молодежной политики и туризма, в программе воскресного мероприятия — выступления лучших молодежных команд города и области и развлекательный интерактив для зрителей.
Начало первой игры состоится в 15:00, а второй — в 18:00.
В полуфинале ожидаются выступления таких веселых и находчивых волгоградских команд, как «Плезантвиль» (ВГСПУ), «Юга» (РЭУ им.Плеханова), Сборная Волгу, «Бродяга Тутти» (город Волжский), «Город-Питон», «Сборная по Кёрлингу» (ВГСПУ), «А-Мега» (МФЮА), «Ангина» (ВолГУ), «Сб. Президентской Академии», «Продольная 0» (ВКИ РУК) и многие другие.
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