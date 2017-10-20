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Два полуфинала волгоградской лиги КВН: в два раза больше шуток и песен
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Два полуфинала волгоградской лиги КВН: в два раза больше шуток и песен

Сегодня, 07:30ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/semifinalkvn_vlg_2017
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