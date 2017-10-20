Два полуфинала волгоградской лиги КВН: в два раза больше шуток и песен

В полуфинале ожидаются выступления таких веселых и находчивых волгоградских команд, как «Плезантвиль» (ВГСПУ), «Юга» (РЭУ им.Плеханова), Сборная Волгу, «Бродяга Тутти» (город Волжский), «Город-Питон», «Сборная по Кёрлингу» (ВГСПУ), «А-Мега» (МФЮА), «Ангина» (ВолГУ), «Сб. Президентской Академии», «Продольная 0» (ВКИ РУК) и многие другие.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городского комитета молодежной политики и туризма, в программе воскресного мероприятия — выступления лучших молодежных команд города и области и развлекательный интерактив для зрителей.

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