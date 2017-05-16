Жителям разрушенного взрывом газа дома предлагают квартиры в новостройках

Жилье, которое предлагают пострадавшим во вновь возводимых микрорайонах Советского района Волгограда, полностью готово к заселению. Стоимость квадратного метра не превысит 35 тысяч рублей.

Договоренность с застройщиками, которые возводят в Советском районе дома по программе «Жилье для российской семьи», была достигнута в ходе переговоров властей со строительными компаниями, сообщает пресс-служба областной администрации.

Жильцы разрушенного дома осмотрели квартиры в этих домах, которые они смогут приобрести по жилищным сертификатам. Подготовка документов для оформления сертификатов начнется в ближайшее время, сообщили в обладминистрации - после того, как будут приняты необходимые нормативные акты. Сами сертификаты на руки людям выдадут до 1 июля, чтобы до 1 декабря они уже ими распорядились.

Кроме новостроек, жители пострадавшего дома смогут приобрести по сертификатам квартиры на вторичном рынке. Власти обещают им полное содействие в юридическом сопровождении сделок.

Напомним, решение о полном сносе дома, один подъезд которого полностью был разрушен в результате взрыва бытового газа, было принято 17 мая. Многие из жильцов, оставшихся без крова, разместились в гостинице, часть - у родственников. Желающим будет предоставлена компенсация за аренду жилья из расчета 15 тысяч рублей за однокомнатную и 20 тысяч - за двух- и трехкомнатные квартиры.

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