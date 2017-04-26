В Волжском прошел первый региональный слет полицейских классов

В мероприятии, организованном в память о подвигах бойцов 10-й стрелковой дивизии НКВД, приняли участие более 800 учащихся специализированных профильных классов из 11 районов Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, кадетов с открытием слета поздравил начальник Главка Александр Кравченко. Он отметил, что наша область занимает лидирующую позицию в России по количеству специализированных полицейских классов, численность которых составила уже 2400 человек.
Кравченко вручил командирам полицейских классов кубки участников и пожелал достойно пройти все испытания, подготовленные для кадетов в рамках запланированной программы.
В ходе кадетских сборов была организована работа 7 интерактивных площадок. Участники слета смогли ознакомиться с техникой экспертов-криминалистов, осмотреть оружие, состоящее на вооружении спецподразделений, и посидеть за рулем полицейских машин.
Старшеклассники побывали на экскурсии в музее «Памяти солдат войны и правопорядка». Здесь юным полицейским рассказали о героических подвигах бойцов 10-й стрелковой дивизии НКВД, защищавших рубежи Сталинграда во время Великой Отечественной войны.
Затем кадеты приняли участие в состязаниях «Юный полицейский». Разделившись на команды по 8 человек, ребята соревновались в знании российского законодательства и физподготовке.
Активное участие в работе кадетского слета приняли и педагоги, обучающие юных полицейских. Для них на базе волжской школы №35 имени Виталия Дубины состоялся «круглый стол», в рамках которого они смогли обсудить положительные результаты своей деятельности и поделиться опытом.