В Волжском прошел первый региональный слет полицейских классов

В пятницу, 19 мая, волжский центр культуры и искусства «Октябрь» стал площадкой для проведения первого регионального слета кадетов полицейских классов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях региона, под названием «Служить России».

В мероприятии, организованном в память о подвигах бойцов 10-й стрелковой дивизии НКВД, приняли участие более 800 учащихся специализированных профильных классов из 11 районов Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, кадетов с открытием слета поздравил начальник Главка Александр Кравченко. Он отметил, что наша область занимает лидирующую позицию в России по количеству специализированных полицейских классов, численность которых составила уже 2400 человек.

Кравченко вручил командирам полицейских классов кубки участников и пожелал достойно пройти все испытания, подготовленные для кадетов в рамках запланированной программы.

В ходе кадетских сборов была организована работа 7 интерактивных площадок. Участники слета смогли ознакомиться с техникой экспертов-криминалистов, осмотреть оружие, состоящее на вооружении спецподразделений, и посидеть за рулем полицейских машин.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Старшеклассники побывали на экскурсии в музее «Памяти солдат войны и правопорядка». Здесь юным полицейским рассказали о героических подвигах бойцов 10-й стрелковой дивизии НКВД, защищавших рубежи Сталинграда во время Великой Отечественной войны.

Затем кадеты приняли участие в состязаниях «Юный полицейский». Разделившись на команды по 8 человек, ребята соревновались в знании российского законодательства и физподготовке.