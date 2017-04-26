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В Волжском прошел первый региональный слет полицейских классов
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волжском прошел первый региональный слет полицейских классов
Сегодня, 08:12ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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