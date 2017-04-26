В регионе завершены лесопосадочные работы

В течение весны в 22-х лесничествах Волгоградской области было высажено более четырех миллионов деревьев лиственных и хвойных пород: сосна обыкновенная и крымская, акация, ясень, аморфа и вяз. Общая площадь новых зеленых зон составила 1000 гектаров.

Больше всего деревьев высажено в Даниловском, Арчединском и Михайловском лесничествах. Как отметили в пресс-службе областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в последнее время среди саженцев преобладают деревья лиственных пород - они более устойчивы к возможным ландшафтным пожарам, чем хвойные.