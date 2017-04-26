В регионе завершены лесопосадочные работы
Сегодня, 10:02ОбществоАвтор: Светлана АлекбароваФото: uaomos.news
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В течение весны в 22-х лесничествах Волгоградской области было высажено более четырех миллионов деревьев лиственных и хвойных пород: сосна обыкновенная и крымская, акация, ясень, аморфа и вяз. Общая площадь новых зеленых зон составила 1000 гектаров.
Больше всего деревьев высажено в Даниловском, Арчединском и Михайловском лесничествах. Как отметили в пресс-службе областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в последнее время среди саженцев преобладают деревья лиственных пород - они более устойчивы к возможным ландшафтным пожарам, чем хвойные.
Заключительная акция по высадке деревьев прошла в Иловлинском лесничестве, сообщили в облкомприроде. Детсадовцы вместе с лесниками и родителями посеяли 10 кг предварительно подготовленных семян белой акации. Уже через неделю появятся первые ростки, а через год специалисты рассчитывают, что здесь вырастут 35 тысяч молодых саженцев - этого количества достаточно для озеленения территории площадью в 10 гектаров.
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