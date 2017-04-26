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В регионе завершены лесопосадочные работы
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В регионе завершены лесопосадочные работы
Сегодня, 10:02ОбществоАвтор: Светлана АлекбароваФото: uaomos.news
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