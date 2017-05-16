В Камышине отметили 101-ю годовщину со дня рождения Алексея Маресьева

Для участия в них в Камышин, как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», прибыл сын прославленного летчика Виктор Маресьев. В церемонии также приняли участие первый заместитель губернатора Волгоградской области А.Дорждеев, председатель регионального комитета молодежной политики Елена Слесаренко, руководители города, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в администрации Камышина. Почетным гостем праздника стал инженер–конструктор АО «ЦКБ «Титан» Александр Михайлов – человек, который в инвалидной коляске демонстрирует силу духа.
У памятника Герою Советского Союза прошел торжественный митинг. Одним из главных событий сегодняшних торжеств стало вручение Почетного знака Регионального общественного Фонда им. А.П. Маресьева «За волю к жизни» - его возглавляет Виктор Маресьев. В этом году обладателями знака стали участник Сталинградской битвы Максим Загорулько, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и депутат Волгоградской облдумы, руководитель казачьего кадетского корпуса имени К. И. Недорубова Эдуард Давыдовский. Однако по различным причинам в Камышин прибыл только Эдуард Давыдовский, которому Виктор Маресьев вручил Почетный знак. Остальным лауреатам он будет передан позже.
Также перед памятником прославленному земляку состоялась торжественная церемония вручения паспортов девяти юным камышанам. Военнослужащие и кадеты городских школ прошли торжественным маршем, а затем к памятнику Герою Советского Союза А.П. Маресьеву были возложены цветы и гирлядны.