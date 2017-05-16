В Камышине отметили 101-ю годовщину со дня рождения Алексея Маресьева

20 мая на малой родине Алексея Маресьева - Героя Советского Союза, легендарного летчика, ставшего настоящим символом мужества, героизма и несгибаемой воли, прошли торжества, посвященные 101-й годовщине со дня его рождения.

Для участия в них в Камышин, как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», прибыл сын прославленного летчика Виктор Маресьев. В церемонии также приняли участие первый заместитель губернатора Волгоградской области А.Дорждеев, председатель регионального комитета молодежной политики Елена Слесаренко, руководители города, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в администрации Камышина. Почетным гостем праздника стал инженер–конструктор АО «ЦКБ «Титан» Александр Михайлов – человек, который в инвалидной коляске демонстрирует силу духа.

У памятника Герою Советского Союза прошел торжественный митинг. Одним из главных событий сегодняшних торжеств стало вручение Почетного знака Регионального общественного Фонда им. А.П. Маресьева «За волю к жизни» - его возглавляет Виктор Маресьев. В этом году обладателями знака стали участник Сталинградской битвы Максим Загорулько, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и депутат Волгоградской облдумы, руководитель казачьего кадетского корпуса имени К. И. Недорубова Эдуард Давыдовский. Однако по различным причинам в Камышин прибыл только Эдуард Давыдовский, которому Виктор Маресьев вручил Почетный знак. Остальным лауреатам он будет передан позже.