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На Центральной набережной Волгограда пройдет «День Волги»
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На Центральной набережной Волгограда пройдет «День Волги»
Сегодня, 08:43ОбществоАвтор: Светлана АлекбароваФото: tengsiz.ru
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