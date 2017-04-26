На Центральной набережной Волгограда пройдет «День Волги»

В ходе областного экологического праздника волгоградцы выступят с призывом бережно относиться к водным ресурсам в «Открытом письме к потомкам».

Письмо будет передано на хранение в Экологический совет при Волгоградской областной Думе, сообщили в пресс-службе облкомприроды.

На празднике также подведут итоги творческих конкурсов, посвященных Волге, акций по уборке берегов реки, озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы - их активные участники получат призы и дипломы.

Кроме того, всех волгоградцев, которые в 16 часов придут к фонтану «Искусство», ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, интерактивные площадки, веселые старты, шоу мыльных пузырей. А в завершение праздника в небо выпустят сотни воздушных шариков.