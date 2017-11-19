Вячеслав Володин оценит, как в регионе выполняют указ президента

Глава государства подписал указ «О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» 20 февраля. Он определил высший уровень поддержки и проведения юбилея, в том числе - личное участие руководителей федерального уровня, а также серьезное межрегиональное и международное сотрудничество.

При этом особое внимание парламентариев будет обращено на то, как в нашем регионе выполняются поручения президента России Владимира Путина по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве.

Как выяснило ИА «НовостиВолгограда.ру» у источника, близкого к Российскому организационному комитету «Победа», председатель Госдумы во главе парламентской делегации посетит ряд объектов в Волгограде и Калаче-на-Дону, где пройдут основные торжества в рамках празднования 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50