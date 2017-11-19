Володин и Бочаров возложили цветы к монументу «Соединение фронтов»
Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и ветераны почтили память красноармейцев, погибших в ходе Сталинградской битвы.
В памятной церемонии приняли участие и депутаты Госдумы. Среди них Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин, и заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Петр Толстой, а также член Совета Федерации ФС РФ Франц Клинцевич.
К монументу «Соединение фронтов» легли венки и живые цветы.
Напомним, именно здесь 23-го ноября 1942-го года встретились войска 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го механизированного корпуса Сталинградского фронта, замкнув кольцо окружения фашистов в междуречье Волги и Дона.
Примечательно, что сегодня в памятных мероприятиях принимал участие и живой свидетель тех событий. Участник Сталинградской битвы Иван Попов ушел на фронт в 1942 году и служил в подразделении, которое входило в состав Сталинградского фронта.
Отметим, что монумент «Соединение фронтов» работы Е.Вучетича, открытый еще 62 года назад, в 2017–м был обновлен по поручению губернатора Андрея Бочарова, а территория вокруг него была благоустроена. Обновленная пешеходная зона, лавочки, тумбы теперь радуют глаз всех, кто посещает памятное место.
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