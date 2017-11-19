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В регионе отмечают 75-летие начала контрнаступления под Сталинградом
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В регионе отмечают 75-летие начала контрнаступления под Сталинградом

Сегодня, 08:05ОбществоСветлана АлекбароваФото: mesto100.narod.ru
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