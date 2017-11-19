В регионе отмечают 75-летие начала контрнаступления под Сталинградом

Сегодня волгоградцы отмечают юбилейную дату - 75-летие начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

19 ноября 1942 года советские войска силами трех фронтов - Юго-Западного, Сталинградского и Донского - севернее Сталинграда перешли в контрнаступление, которое завершилось окружением почти 300-тысячной немецкой группировки.

Операция под кодовым названием «Уран» началась с мощнейшей артподготовки - в течение почти полутора часов на вражеские позиции обрушилась вся сила почти 7 тысяч орудий. С 1944 года 19 ноября стало отмечаться как День артиллерии, с 1964 - как День ракетных войск и артиллерии.

После артподготовки в наступление перешли ударные группировки Юго-Западного фронта - 21-я армия и 5-я танковая армия и 65-я армия Донского фронта. К 14 часам упорное сопротивление противника сломлено, первые, наиболее сильно укрепленные позиции взломаны, оборона врага прорвана на двух участках: юго-западнее Серафимовича и в районе Клетской.

20 ноября в наступление перешла ударная группировка Сталинградского фронта. 23 ноября войска 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го механизированного корпуса Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советский, замкнув кольцо окружения сталинградской группировки противника в междуречье Волги и Дона.

На этом месте воздвигнут монумент «Соединение фронтов» работы скульптора Е.Вучетича. С возложения венков и цветов к его подножию сегодня в полдень начнутся торжественные мероприятия в честь празднования 75-й годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

В 13 часов в центре Калача-на-Дону состоится церемония открытия памятной стелы «Город воинской славы», затем по бульвару 300-летия Калача-на-Дону торжественным маршем пройдут личный состав воинских частей Калачевского гарнизона, кадеты, отряды региональной организации «Юнармия».

В 14 часов на стадионе «Водник» начнется статический показ техники и вооружения и показательные выступления разведчиков. А затем в районом доме культуры пройдет торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный юбилейной дате.

Вечером, в 18 часов, на бульваре 300-летия Калача-на-Дону начнется праздничный концерт с участием Дениса Майданова, Сергея Трофимова, группы «Кватро». После него небо над Калачом озарит артиллерийский салют.

В Волгограде сегодня откроют после реконструкции мемориальную зону в ЦПКиО. На Центральной набережной, у памятника речникам Волжской флотилии будет развернута фотовыставка «Гром Победы». Она подготовлена музеем-заповедником «Сталинградская битва»и посвящена советской артиллерии.