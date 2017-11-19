В Калаче-на-Дону проходит большой праздничный гала-концерт

В центре Калача-на-Дону, рядом с открытой сегодня стелой «Город воинской славы», в эти минуты продолжается гала-концерт, посвященный 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Сейчас на сцене выступает заслуженный артист России Сергей Трофимов - он начал с композиции «А я живу в России». А песню «Это все мое родное» Сергей Трофимов исполнил вместе с финалисткой 4-го сезона «Голос. Дети» Елизаветой Качурак. Она впервые выступает перед своими земляками после своей победы на саммо известном вокальном проекте страны.

Сергей Трофимов открывает вторую часть гала-концерта, в ходе которой выступают приглашенные столичные артисты. А в первой его части жители и гости Калача-на-Дону на сцене смогли наблюдать за номерами волгоградских творческих коллективов. Открывали концерт казачьи коллективы - ансамбли «Юг России», «Станица», «Благовест».

Фото: novostivolgograda.ru

Также перед зрителями выступили солисты театра «Царицынская опера» Юлия Почкалова и Алексей Шапошников, группа «Странники», Ярослав Малых. Помогали артистам воссоздавать жанровые сцены военных времен реконструкторы из региональной общественной организации «Сталинград Армия Дон».

Зрители очень тепло принимают артистов, многие пришли на концерт целыми семьями, вместе с маленькими детьми, несмотря на довольно холодную и промозглую погоду. Кстати, места на бульваре 300-летия Калача-на-Дону люди начали занимать еще задолго до начала концерта.