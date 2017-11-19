Жители Калача-на-Дону увидели показательные выступления разведчиков

Калач-на-Дону сегодня стал эпицентром празднования 75-й годовщины начала контрнаступления под Сталинградом.

После возложения цветов к монументу «Соединение фронтов» в Пятиморске и открытия стелы «Город воинской славы» в самом городе воинской славы основная масса гостей и жителей Калача-на-Дону переместились на стадион «Водник». Здесь был организован статический показ техники и вооружения ДОСААФ.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Динамики этой картине добавили бойцы спецподразделения разведчиков «БАРС» Росгвардии, продемонстрировавшие свои навыки в ходе показательных выступлений.

Видео Видео: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Мероприятие вызвало настоящий ажиотаж среди жителей Калача-на-Дону, многие из которых пришли на стадион вместе с детьми. Школьники тут же «облепили» военную технику.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Высокий интерес местных жителей и трепетное отношение к ветеранам свидетельствует о высоком уровне организации праздника.

Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», во время пресс-подхода Вячеслав Володин положительно оценил усилия региональных властей в части исполнения поручения президента России Владимира Путина по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве.

- В Волгоградской области многое делается в рамках патриотического воспитания молодежи. Местные органы власти и губернатор прилагают усилия, чтобы достойно подготовиться и провести праздник. Мы поможем им в этом и будем всячески поддерживать, - подчеркнул председатель Государственной Думы.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

В свою очередь Андрей Бочаров отметил, что главные лица сегодняшнего праздника - это ветераны.