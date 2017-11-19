Жители Калача-на-Дону увидели показательные выступления разведчиков
После возложения цветов к монументу «Соединение фронтов» в Пятиморске и открытия стелы «Город воинской славы» в самом городе воинской славы основная масса гостей и жителей Калача-на-Дону переместились на стадион «Водник». Здесь был организован статический показ техники и вооружения ДОСААФ.
Динамики этой картине добавили бойцы спецподразделения разведчиков «БАРС» Росгвардии, продемонстрировавшие свои навыки в ходе показательных выступлений.
Мероприятие вызвало настоящий ажиотаж среди жителей Калача-на-Дону, многие из которых пришли на стадион вместе с детьми. Школьники тут же «облепили» военную технику.
Высокий интерес местных жителей и трепетное отношение к ветеранам свидетельствует о высоком уровне организации праздника.
Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», во время пресс-подхода Вячеслав Володин положительно оценил усилия региональных властей в части исполнения поручения президента России Владимира Путина по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве.
- В Волгоградской области многое делается в рамках патриотического воспитания молодежи. Местные органы власти и губернатор прилагают усилия, чтобы достойно подготовиться и провести праздник. Мы поможем им в этом и будем всячески поддерживать, - подчеркнул председатель Государственной Думы.
В свою очередь Андрей Бочаров отметил, что главные лица сегодняшнего праздника - это ветераны.
- Мы делаем для них все возможное. А достойная организация праздника к 75-летию победы в Сталинградской битве будет им еще одним подарком. По всей области идет благоустройство парков, скверов, памятных мест, увековечиваем память павших войнов, - сказал Андрей Бочаров.
+7 937 708 14 50