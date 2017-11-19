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Памятную стелу «Город воинской славы» открыли под залпы артиллерии
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Памятную стелу «Город воинской славы» открыли под залпы артиллерии

Сегодня, 14:13ОбществоВиталий КошелевФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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