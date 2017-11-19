Памятную стелу «Город воинской славы» открыли под залпы артиллерии

После возложения цветов к монументу «Соединение фронтов» в Пятиморске парламентская делегация во главе с председателем Государственной Думы ФС РФ Вячеславом Володиным и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым переместилась в Калач-на-Дону.

Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места событий, под залпы артиллерийских орудий и звуки российского гимна здесь в торжественной обстановке была открыта стела «Город воинской славы». Ветераны и юнармейцы сдернули с монумента красную ткань, и собравшиеся смогли увидеть его во всей красе.

Затем к стеле легли живые цветы. Первыми их возложили Вячеслав Володин и Андрей Бочаров.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Сегодня Калач-на-Дону – город воинской славы. Давайте помнить тех, кто защищал нашу землю. Пока жива память о них в наших сердцах, живы и сами герои, - отметил председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин.

Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», присутствующий на месте событий, отмечает, что на мероприятии пришло очень много жителей Калача-на-Дону. Желающие возложить цветы к стеле выстроились в длинную очередь. Многие таким образом почтят память своих родных и близких. В годы Великой Отечественной около 10 тысяч калачевцев сложили свои головы на фронте, 17 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Валентин Михайлович Казаков Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Эти места были оккупированы, но наши войска били немцев нещадно. Ни один не ушел. Тяжело, очень тяжело, но мы выстояли, - поделился воспоминаниями участник Сталинградской битвы Валентин Михайлович Казаков

Агриппина Федоровна Синякина Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Тяжело было не только красноармейцам. На грань выживания было поставлено и мирное население. Женщины и дети выполняли всю тяжелую мужскую работу по хозяйству, чтобы хоть как-то выжить.

- Немцы отбирали все - дома, скот, продукты. Нашу семью выгнали из дома и сами жили в нем. Мы вырыли котлован и там жили, в земле. Но народ перетерпел, выстоял, - со слезами на глазах вспоминает Агриппина Федоровна Синякина, которая в 1942 была еще маленькой девочкой.

Сразу после открытия стелы и возложения цветов начался торжественный марш парадных расчетов. По главному бульвару Калача-на-Дону ровным строем прошагали личный состав воинских частей Калачевского гарнизона, кадеты и отряды «Юнармии».