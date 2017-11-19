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Итоги недели: юбилей начала операции «Уран», пожар на складе и плюс 5 млрд
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Итоги недели: юбилей начала операции «Уран», пожар на складе и плюс 5 млрд

Сегодня, 18:39ОбществоСветлана АлекбароваФото: forexnastavnik.ru
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