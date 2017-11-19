Итоги недели: юбилей начала операции «Уран», пожар на складе и плюс 5 млрд

ИА «НовостиВолгограда.ру» подводит итоги прошедшей недели, напоминая о наиболее значимых и резонансных событиях в регионе, которые освещались на ленте нашего информагентства.

Одним из главных событий под занавес уходящей недели стало празднование 75-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. В них приняла участие делегация российского парламента во главе со спикером Государственной Думы ФС РФ Вячеславом Володиным, что свидетельствует о всероссийской значимости юбилейной даты и поддержке региона со стороны федерального центра.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Торжества начались ровно в полдень с возложения венков и цветов к подножию монумента «Соединение фронтов». А затем в Калаче-на-Дону под залпы артиллерийских орудий и звуки российского гимна была торжественно открыта памятная стела «Город воинской славы» - это звание было присвоено городу в 2010 году. С просьбой об установке памятного знака в феврале 2017 года фронтовики обратились к главе региона в ходе его рабочей поездки в Калачевский район.

Фото: volgograd.ru

Праздничные мероприятия продолжились на стадионе «Водник», где был организован статический показ техники и вооружения ДОСААФ и с показательной программой выступили бойцы спецподразделения разведчиков «БАРС» Росгвардии. А вечером калачевцев ждал большой гала-концерт и красочный фейерверк.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Юбилейная дата отмечалась и в Волгограде: на Центральной набережной у памятника речникам Волжской флотилии прошла культурно-патриотическая акция «Знамя Победы». Изюминкой праздника стала световая инсталляция моста через Волгу - благодаря светодиодной подсветке он заиграл разными красками.

Торжества в честь 75-летия начала контрнаступления под Сталинградом завершили неделю, вместившую в себя немало других событий, так или иначе связанных с темой сражения на Волге. Так, в ходе первого этапа реконструкции на Мамаевом кургане внутри статуи Родины-матери продолжилась замена канатов. А в пятницу 17 ноября участники операции по подъему бронекатера БК-31 со дна Волги представили журналистам часть найденных на нем артефактов и рассказали новые факты, связанные с гибелью катера.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Можно ли назвать патриотичным видеоклип, который депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко записала вместе с кадетами на фоне Мамаева кургана? Бурное обсуждение этого вопроса развернулось на уходящей неделе в интернет-пространстве. Неоднозначную реакцию, в частности, вызвал текст песни, в которой кадеты обещают пойти «в последний бой» по первому приказу «дяди Вовы». На клип обратили внимание не только местные и российские СМИ, но и зарубежные, а экономист Яков Миркин предложил Анне Кувычко спеть об экономике Волгоградской области.

Фото: Youtube.com\Герои Рядом/ фрагмент клипа "Депутат Анна Кувычко и волгоградские кадеты"

Большой общественный резонанс и массу обсуждений в соцсетях вызвал и пожар, охвативший склад лакокрасочной продукции в Дзержинском районе Волгограда. Огнем было охвачено 1,5 тыс. кв. метров площади здания склада, пожар был такой силы, что клубы черного дыма были видны даже в Ворошиловском и Тракторозаводском районах. К сожалению, не обошлось без жертв - утром следующего дня стало известно, что при разборе завалов спасатели обнаружили фрагмент тела женщины. Еще одна работница склада была госпитализирована с ожогами. Сейчас эксперты устанавливают причины пожара, но по свидетельствам волгоградцев, склад функционировал с нарушениями, о которых местные жители еще до трагедии сообщали в надзорные органы.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

В понедельник, 13 ноября, автомобилисты региона услышали долгожданную новость - движение по мосту через Ахтубу частично запустят к концу года. Об этом губернатор Андрей Бочаров заявил в ходе инспекции этого важного инфраструктурного объекта, который много лет пребывал в статусе долгостроя. Достроить мост в полном объеме планируется в 2018-2019 годах, затем предстоит строительство третьей и четвертой очередей мостового перехода.

Фото: Руслан Герасимов

Глава региона на уходящей неделе проверил еще два важных транспортных объекта Волгограда - отремонтированный 11-километровый участок Третьей Продольной магистрали, а также отрезок Второй Продольной. Сейчас в Волгоградской области формируется план дорожных работ на следующий год: в соответствии с президентской программой в регионе должны будут отремонтировать ещё 180 километров автотрасс.

Средства на обновление и содержание дорог предусмотрены в бюджете региона на 2018 год, который на уходящей неделе в первом чтении приняла областная Дума. Буквально накануне заседания заксобрания стало известно, что главный финансовый документ «прирос» на 5 млрд рублей: на эту сумму регион получил дополнительные средства на обеспечение сбалансированности бюджета.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru