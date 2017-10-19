Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на администрацию Ерзовки, с инициативой по строительству мечети выступил один из членов садоводческого товарищества. По закону, такое решение может быть принято только по итогам публичных слушаний.
Соседи дачника, решившего открыть на своей земле культовое здание, от его замысла не в восторге. Они утверждают, что садоводческое товарищество — не лучшее место для строительства мечетей, равно как и церквей, хурулов, пагод или капищ. Многие владельцы дач в Ерзовке прописаны в Волгограде, поэтому опасаются, что им не позволят выразить своё мнение: для голосования необходимо иметь местную прописку.
Власти города подчёркивают, что результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер — то есть если местная администрация решит, что мечеть на месте огорода никому не помешает, то её разрешат построить даже вопреки недовольству дачников.
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