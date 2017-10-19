Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде

В поселке Ерзовка Городищенского района 1 ноября состоятся публичные слушания на необычную тему: жителей города просят поделиться своим мнением о возможном строительстве мечети на одном из садоводческих участков.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на администрацию Ерзовки, с инициативой по строительству мечети выступил один из членов садоводческого товарищества. По закону, такое решение может быть принято только по итогам публичных слушаний.

Соседи дачника, решившего открыть на своей земле культовое здание, от его замысла не в восторге. Они утверждают, что садоводческое товарищество — не лучшее место для строительства мечетей, равно как и церквей, хурулов, пагод или капищ. Многие владельцы дач в Ерзовке прописаны в Волгограде, поэтому опасаются, что им не позволят выразить своё мнение: для голосования необходимо иметь местную прописку.