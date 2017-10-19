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Волгоградский регион представил план по оздоровлению Волги
Сюжеты:
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Dsc 0032

Волгоградский регион представил план по оздоровлению Волги

Сегодня, 10:32ОбществоМарина СабадашФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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