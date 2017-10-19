Волгоградский регион представил план по оздоровлению Волги

Андрей Бочаров в Москве представил комплекс мер, разработанных Волгоградской областью. Они направлены на снижение негативного воздействия на Волгу и экологическую реабилитацию водной артерии.

В плане 5 проектов. Один из них – это строительство сооружений биологической очистки на острове Голодном. Коммунальный объект принимает стоки шести районов города, но за десятилетия работы его износ, по оценкам экспертов, составляет 90-95%.

За модернизацию взялась компания-концессионер. Теперь требуется реконструкция биологической ступени очистки, которая потребует строительства дополнительных мощностей.

Наравне с модернизацией существующих очистных Волгоградская область намерена затеяться со строительством новых. В частности, речь идет об очистке ливневых стоков. Также в планах — экологическая реабилитация водных объектов Волгограда.

По прогнозам отдельных экспертов, в ближайшие годы может наступить период маловодья. В засушливые годы, когда вода в пойму почти не поступала, в проблемной зоне оказались 22 поселения, где проживает около 100 тысяч человек, - приводит статистику пресс-служба администрации Волгоградской области.

Для системного решения вопросов водообеспечения предлагается комплекс мер, включающий расчистку водных объектов, в том числе реки Ахтубы, устройство специальных гидросооружений.

В 2016–2017 годах регион добился благоприятного режима весеннего пропуска вод в Волго-Ахтубинскую пойму. Результатом переговоров губернатора Андрея Бочарова с руководством федеральных ведомств и компании «РусГидро» стало увеличение объемов прохождения воды через Волгоградский гидроузел, что позволило заполнить пойменные водоемы, обеспечить жителей водой.

Весной 2017 года период повышенных сбросов воды был продлен — предложение Андрея Бочарова было поддержано на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ. Обводнение поймы регион намерен продолжить.

Пятый проект, представленный Андреем Бочаровым, касается ликвидации накопленного экологического ущерба в результате промышленной деятельности на площадке «Химпрома». В первую очередь, необходимо полностью ликвидировать так называемое «Белое море». За этим красивым названием скрывается шламонакопитель высокотоксичных химических соединений, отработанных за время прошлой деятельности завода.