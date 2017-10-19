Волгоградские пекари заплатили 65 тыс за тараканов и отсутствие медосмотров
Всего с начала года в пекарнях было исследовано 114 проб хлеба и 119 проб кондитерских изделий. К удовлетворению проверяющих, все они соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
В то же время при проведении надзорных мероприятий были выявлены нарушения санитарных норм, законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований о безопасности пищевой продукции.
В числе нарушений – частичное отсутствие у работников данных о прохождении обязательного медосмотра, отсутствие средств для мытья рук в производственных цехах, наличие тараканов в помещениях по производству хлебобулочных изделий, розничная продажа продукции с истекшим сроком годности.
С начала года составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, сумма штрафов по ним составила 65 200 рублей, сообщили в ведомстве.
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