Волгоградские пекари заплатили 65 тыс за тараканов и отсутствие медосмотров

Областное Управление Роспотребнадзора опубликовало результаты надзора за качеством выпускаемых в регионе кондитерских и хлебобулочных изделий по итогам 9 месяцев этого года.

Всего с начала года в пекарнях было исследовано 114 проб хлеба и 119 проб кондитерских изделий. К удовлетворению проверяющих, все они соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В то же время при проведении надзорных мероприятий были выявлены нарушения санитарных норм, законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований о безопасности пищевой продукции.

В числе нарушений – частичное отсутствие у работников данных о прохождении обязательного медосмотра, отсутствие средств для мытья рук в производственных цехах, наличие тараканов в помещениях по производству хлебобулочных изделий, розничная продажа продукции с истекшим сроком годности.