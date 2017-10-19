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В ЮВО самыми масштабными этой осенью стали учения на полигоне Прудбой
Сюжеты:
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В ЮВО самыми масштабными этой осенью стали учения на полигоне Прудбой

Сегодня, 16:55ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/  structure.mil.ru
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