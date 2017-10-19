В ЮВО самыми масштабными этой осенью стали учения на полигоне Прудбой
Сегодня, 16:55ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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На полигонах Южного военного округа (ЮВО) за летний период обучения было проведено более 15 тысяч занятий по боевой подготовке перед контрольной общевойсковой проверкой. Самыми масштабными из них стали учения на волгоградском полигоне Прудбой.
Как напомнили в пресс-службе ЮВО, именно здесь этой осенью были проведены двухсторонние бригадные и полковые тактические учения с группами 150-й мотострелковой дивизии и мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области.
Всего в финале летнего периода обучения было организовано 2 летно-тактических, 9 командно-штабных и 7 тактических (тактико-специальных) учений.
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Фото: Пресс-служба Южного военного округа, structure.mil.ru
В пресс-службе ЮВО отметили, что почти половины всех тактических учений, боевых стрельб и занятий по вождению боевой техники проводилось в ночное время суток.
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Фото: Пресс-служба Южного военного округа, structure.mil.ru
В ходе занятий особое внимание уделялось подготовке межвидовых группировок в тактическом звене. При этом каждый раз отрабатывался вопрос управления авиацией с земли.
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