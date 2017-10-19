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В Волгоградской области сельских чиновников подвёл городской консалтинг
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгоградской области сельских чиновников подвёл городской консалтинг

Сегодня, 11:47ОбществоНикита ДробныФото: lenta.lviv.ua
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