В Волгоградской области сельских чиновников подвёл городской консалтинг

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области аннулировало аукцион, организованный администрацией Красносельского поселения Быковского района. Сотрудники ведомства выяснили, что чиновники неправильно оформили документацию, доверившись консалтинговой фирме.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградское УФАС, жалобу на некорректные условия торгов подал один из потенциальных подрядчиков. Заявитель утверждал, что ему необоснованно отказали в праве участвовать в аукционе.

В ходе рассмотрения дела УФАС установило, что в аукционной документации содержался целый «букет» нарушений: в частности, были неверно указаны сведения об объекте торгов и его целевом назначении. Подавший жалобу потенциальный подрядчик оказался прав — основания, по которым ему запретили участвовать в аукционе, не были предусмотрены ни федеральным законодательством, ни установленными правилами торгов.

— Примечательным в данном деле является то, что, как пояснили представители администрации, для написания аукционной документации администрация привлекала известную консалтинговую фирму из Волгограда, которая, как выяснилось, оказала некачественную услугу. В результате администрация на собственном опыте убедилась, что не всё то, что является городским, а не сельским, является качественным, — отметила Ольга Ячменёва, заместитель руководителя Волгоградского УФАС.