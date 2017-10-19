В Волгограде устанавливают новые дорожные знаки с флуоресцентной пленкой
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, новые знаки покрыты флуоресцентной пленкой и имеют повышенную видимость.
Мероприятия проводятся в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В общей сложности, на дорогах и улицах Волгограда должны появиться более 4 тысяч современных дорожных знаков. Будут заменены устаревшие знаки, но кроме того установят и совершенно новые, предусмотренные в соответствии с обновленной дислокацией дорожных знаков. Но не все «бэушные» дорожные знаки отправятся в утиль — некоторые получат шанс начать вторую жизнь, но, правда, не на основных и центральных магистралях города.
- Старые дорожные знаки со временем теряют свойства световозвращения и читаемость, – отметил начальник отдела безопасности дорожного движения департамента городского хозяйства администрации Волгограда Михаил Гаврилин. – Но в случае, если демонтированные дорожные знаки еще будут соответствовать ГОСТУ, их установят на второстепенных улицах.
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