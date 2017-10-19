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В Волгограде устанавливают новые дорожные знаки с флуоресцентной пленкой
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде устанавливают новые дорожные знаки с флуоресцентной пленкой

Сегодня, 16:35ОбществоНаталья ЖурбинаФото: New-t.ru
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