В Волгограде устанавливают новые дорожные знаки с флуоресцентной пленкой

Сейчас в Волгограде идет установка новых дорожных знаков, изготовленных с применением современных технологий и материалов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, новые знаки покрыты флуоресцентной пленкой и имеют повышенную видимость.

Мероприятия проводятся в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В общей сложности, на дорогах и улицах Волгограда должны появиться более 4 тысяч современных дорожных знаков. Будут заменены устаревшие знаки, но кроме того установят и совершенно новые, предусмотренные в соответствии с обновленной дислокацией дорожных знаков. Но не все «бэушные» дорожные знаки отправятся в утиль — некоторые получат шанс начать вторую жизнь, но, правда, не на основных и центральных магистралях города.

Фото: volgadmin.ru