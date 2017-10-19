В Волгограде цирковой медведь может не пережить зимовку без теплого загона

Образ России как страны, где почти всегда лежит снег, а по улице ходят медведи, популярен среди иностранцев, но, естественно, имеет мало отношения к действительности. Например, бурые медведи, а в данном случае речь идет еще и о цирковом, перенести даже слабые морозы без надежного лежбища не могут.

Уйти в спячку у 26-летнего Егора – любимого медведя заслуженного дрессировщика РФ Павла Кудри, не получится. Почти четверть века он и зимой, и летом проводил на цирковых аренах и развлекал ребятишек. Но в 2012-м году Павел Кудря попал под сокращение штатов Росгосцирка и в возрасте 61 года был отправлен на пенсию. Дрессировщик не пожелал оставлять верных друзей – медведей Егора и Раю.

Почти 5 лет они были на содержании у артиста и жили вместе с ним в специальных загонах на территории частного домовладения в селе Пятиизбянский Калачевского района. В апреле этого года Кудря, поверил обещаниям о более комфортных условиях и перевез медведей в горпитомник в Ворошиловском районе Волгограда. Сразу после этого Рая не перенесла стресса и заболела. А в начале июня умерла.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» сам Павел Кудря, он очень тяжело переживал утрату любимицы, но решил не забирать Егора из питомника.

Однако пришлось решать сразу несколько проблем. Поскольку цирковые медведи привыкли к богатому рациону, на содержании у Кудри они проедали почти всю его пенсию. Возможности горпитомника в обеспечении питанием несколько скромнее.

Фото: ВК "Поможем Русским медведям"

Сейчас дрессировщик кормит Егора дополнительно теми продуктами, что приносят волонтеры - овощи, мед, иногда даже рыба. А вот вопрос с отапливаемым помещением для косолапого постояльца до сих пор не решен. Егору необходим хотя бы небольшой загон размером 4 на 6 метров. Пока выстроили только фундамент, а но на приобретение стройматериалов – металлоконструкций, утеплителя средств не хватает.

Павел Кудря признался, что ему очень неудобно просить волонтеров и всех неравнодушных граждан о помощи, но что делать, если чиновники закрыли глаза на проблемы медведя – ветерана циркового искусства? Впрочем, Павел Кудря уточнил, что возраст Егора 26 лет – зрелый и не более того. Дрессировщик уверяет - медведь в отличной форме. При наличии манежа можно было бы задуматься о продолжении блестящей цирковой карьеры.