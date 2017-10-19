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В Волгограде цирковой медведь может не пережить зимовку без теплого загона
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В Волгограде цирковой медведь может не пережить зимовку без теплого загона

Сегодня, 13:51ОбществоВиталий КошелевФото: obovsyom.ru
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