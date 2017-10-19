В «Старой Сарепте» покажут старинные подвалы и расскажут о кладбище
Сегодня, 14:15ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Pixabay.com
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21 октября любителей пощекотать нервы сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» приглашают на новую программу.
Как заявляют в музее, ее участники смогут побывать, ни больше ни меньше, на границе двух миров. Им расскажут о необъяснимых событиях, которые происходили на сарептской земле, о ее легендах, отношении к смерти у старинных колонистов Сарепты — братьев-гернгутеров, которые называли свои кладбища «Божьей пашней».
Волгоградцы смогут также увидеть элементы старого сарептского кладбища, чудом сохранившиеся после революции, Гражданской и Великой Отечественной войн, а также посетить подземелья «Старой Сарепты».
Начало программы - в 20 часов.
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