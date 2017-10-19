В «Старой Сарепте» покажут старинные подвалы и расскажут о кладбище

21 октября любителей пощекотать нервы сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» приглашают на новую программу.

Как заявляют в музее, ее участники смогут побывать, ни больше ни меньше, на границе двух миров. Им расскажут о необъяснимых событиях, которые происходили на сарептской земле, о ее легендах, отношении к смерти у старинных колонистов Сарепты — братьев-гернгутеров, которые называли свои кладбища «Божьей пашней».