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В сельских районах области завершается благоустройство мест отдыха
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В сельских районах области завершается благоустройство мест отдыха

Сегодня, 08:03ОбществоНаталья ЖурбинаФото: gkh.volgograd.ru
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