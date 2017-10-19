В сельских районах области завершается благоустройство мест отдыха

В регионе продолжается ввод в строй обновленных зон отдыха, парков и скверов, благоустроенных в рамках «Формирование современной городской среды».

ИА «НовостиВолгограда.ру» уже рассказывало об новом облике парков в Верхнепогроменском сельском поселении Среднеахтубинского района, в станице Алексеевской и других отдаленных поселениях региона.

На днях в Жирновске состоялось открытие обновленного парка «Комсомольский». Как сообщили в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, здесь уложили тротуарную плитку, провели освещение, установили малые архитектурные формы - вазоны, урны, лавочки. Главным украшением парка стали скульптурные композиции «Лебеди» и «Семейство оленей», которые сразу полюбились ребятне Жирновска. Чтобы защитить благоустроенный парк от вандалов, на его территории установлены системы видеонаблюдения.

Фото: gkh.volgograd.ru