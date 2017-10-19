Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В России могут ввести сбор за использование полиэтиленовых пакетов
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b

В России могут ввести сбор за использование полиэтиленовых пакетов

Сегодня, 11:36ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Vegan.ru
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Волгоградские депутаты часов не наблюдают
Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона