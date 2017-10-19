В России могут ввести сбор за использование полиэтиленовых пакетов

В России может появиться экологический сбор за использование полиэтиленовых пакетов в магазинах, чтобы покупатели чаще пользовались бумажными, которые наносят меньше вреда окружающей среде при утилизации.

С соответствующим предложением к Министерству промышленности и торговли уже обратился спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает ТАСС.

- Может быть, подумать о некоем экологическом сборе конкретно на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб полиэтилен наносит кратно, чем бумажные пакеты, - сказал Иванов. - И чтобы у нас в сетевых магазинах хотя бы был выбор, люди осознанно, если цена одинаковая, конечно, будут выбирать бумажные пакеты.

По мнению Сергея Иванова, нашим сетевым магазинам необходимо перенять практику развитых стран, где покупателям либо выдают бумажный пакет, либо полиэтиленовый - на выбор.

- А экологический вред, естественно, несопоставим, пластиковый пакет разлагается 300 лет, бумажный и разлагается в разы быстрее и может быть утилизирован, – отметил спецпредставитель главы государства.

Каким должен быть размер экологического сбора за полиэтиленовые пакеты, Иванов предлагает определить Минпромторгу.